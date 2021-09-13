شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يحررون 266 سجيناً نيجيرياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات النيجيرية، إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلا.

وقالت وزارة الداخلية إن جنديا وشرطيا قتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين، ويعتبر هذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام.

وقالت السلطات، إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط الحراسة في كبا، بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا.

وقالت وزارة الداخلية إن 28 من أصل 294 نزيلا ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266، كانت مصلحة السجون قد ذكرت في بادئ الأمر أن عدد الفارين 240.