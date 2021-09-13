البيئة تهدّد حقوق الإنسان والدول الفقيرة الأكثر تضرراً

13 سبتمبر , 2021

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوّث وتغيّر المناخ ستمثّل قريبا أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان.

وأفادت باشليه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "أزمات التلوّث والتغيّر المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثّل تهديداً مضاعفاً، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد"، محذرة من أنه "مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان في زمننا".

ولفتت الرئيسة السابقة لتشيلي أن التهديدات كانت في الأساس "تؤثر بشكل مباشر وبشدة على مجموعة واسعة من الحقوق بما في ذلك حق الحصول على الغذاء والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية وحتى الحياة المناسبين".

وذكرت أن الأضرار البيئية تؤثر سلباً عادة بدرجة أكبر على السكان والدول الأفقر إذ أن قدرتها على الاستجابة تكون الأقل.

وأشارت إلى "الأحداث البيئية الخطيرة والقاتلة" التي وقعت مؤخراً، مثل حرائق سيبيريا وكاليفورنيا وفيضانات الصين وألمانيا وتركيا.

كما أكدت أن الجفاف سيخلّف ملايين الجوعى والنازحين. وأكدت أن التعامل مع أزمة البيئة أمر لا بد منه على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام والتنمية. كما أنه أمر يمكن تحقيقه".