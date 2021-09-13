بغداد ـ د.ب.أ: جدد الرئيس العراقي برهم صالح الدعوة إلى استعادة الأموال المنهوبة من بلاده إلى الخارج التي تقدر بنحو 150 مليار دولار.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية وزعت الرئاسة العراقية مقتطفات منها إن “أموال العراق المتأتية من مبيعات النفط الخام منذ عام 2003 وحتى الآن تصل لنحو ألف مليار دولار والتقديرات تشير الى أن الأموال المنهوبة من العراق الى الخارج 150 مليار دولار”.

وأضاف “ إن العراق أما أن يكون ساحة صراع الآخرين ويكون الكل خاسرا في ذلك، أو يكون جسرا للتواصل الاقتصادي والتجاري ومشاريع البنى التحتية، إذ لا يمكن للمنطقة ان تنهض من دون العراق”.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يدعو لتحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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