الجرعة الأولى من اللقاح قد تعزز الصحة العقلية

■ تونس تخشى من موجة خامسة الشهر المقبل

■ إيران تعلن استلام أكثر من 50 مليون جرعة عبر كوفاكس

■ أميركا تستعين بالكلاب للكشف عن المصابين بالفيروس

■ بريطانيا تعلن اليوم خططها للتصدي للجائحة خلال الشتاء

■ اليابان تعلن تلقي أكثر من نصف سكانها تطعيما كاملا

■ جنوب إفريقيا تخفف القيود مع انحسار الموجة الثالثة

■ ■ كاليفورنيا”أميركا” ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات: أظهرت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة “بلوس وان” الطبية، بأن الأشخاص البالغين الذين يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. وأفاد الباحثون أن البالغين الذين حصلوا على اللقاح بين ديسمبر 2020 ومارس 2021، شهدوا انخفاضاً بنسبة 4٪ في الإصابة بالاكتئاب الطفيف و15٪ في الإصابة بالاكتئاب الشديد. وقد أجرى فريق بحث بقيادة فارنشيسكو بيريز آرس، في مركز جامعة جنوب كاليفورنيا للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، استطلاعًا للمشاركين في دراسة أجريت على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، والتي أجريت على أكثر من 8000 بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.■ ■

وقد سُئل المشاركون في الاستبيان عما إذا كانوا قد حصلوا على أول جرعة من لقاح كورونا، ابتداءً من الوقت الذي أصبحت فيه اللقاحات متاحة في ديسمبر، وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بحلول شهر مارس يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات أعلى من القلق والاكتئاب من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في المراحل الأولى من توزيع اللقاح. وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم كانوا أكثر عرضة للقلق، بينما شعر الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة على الأقل بمزيد من الراحة. وقالت الدكتورة لودميلا دي فاريا، رئيسة لجنة الصحة العقلية للمرأة التابعة للجمعية الأمريكية للطب النفسي، والتي كانت من بين أوائل من حصلوا على اللقاح: “ بعد تلقي اللقاح، شعرت بالراحة، وخف قلقي. فجأة، لم يعد تواجدي في المستشفى وعلاج المرضى أمراً مقلقاً، إذ أنني شعرت بأن لدي طبقة إضافية من الحماية” وأشار الباحثون إلى أن أشياء أخرى قد تفسر أيضاً انخفاض الشعور بالقلق بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم، بما في ذلك زيادة مستويات التواصل الاجتماعي بسبب عدم خشيتهم من العدوى، وفق ما أورد موقع “يو بي آي الإلكتروني.

الى ذلك، شددت اللجنة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في تونس على أهمية التلقيح ضده، وذلك من أجل الحيطة من الموجة الخامسة في شهر أكتوبر المقبل. وحذرت عضو اللجنة، رافلة تاج، في تصريحات للقناة الوطنية التونسية أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستزامن عودة التلاميذ إلى المدارس، وفقا لفضائية “نسمة” التونسية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 904647.

دوليا، قالت مصلحة الجمارك في إيران، إن الشحنة رقم 50 من لقاح كورونا وصلت إلى ايران. وأشارت المصلحة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، إلى أنه بوصول تلك الشحنة تكون ايران قد استلمت منذ 4 فبراير 2020 وحتى 11 سبتمبر أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الشحنة التي وصلت إلى طهران ضمت 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” من سلة كوفاكس. يأتي ذلك في حين بدأ مطار ميامي الدولي في أميركا باستخدام الكلاب للكشف عن المصابين بفيروس “كورونا” المستجد. وأطلق المطار برنامجا تدريبيا مدته 30 يوما، في الأسبوع الحالي، يشمل الكلبين “كوبرا” و”وان بيتا”، وهما المدربان على اقتفاء آثار (كوفيد19). وتم تدريب الكلبين “كوبرا” و”وان بيتا” في مركز الطب الشرعي والعدالة بجامعة فلوريدا الدولية، ووصلت درجة كفاءة اكتشافهما للفيرس التاجي من 96 إلى 99 بالمئة. من جهته يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب اليوم الثلاثاء عن خططه للتصدي لجائحة كوفيد19 في أشهر الشتاء، معلنا إلغاء تطبيق “جوازات سفر لقاح كورونا” وخطوات لإنهاء بعض الصلاحيات الطارئة. في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية أنه تم تطعيم 9ر50% من سكان اليابان بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا حتى الاثنين وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن الحكومة اليابانية أفادت بأن 63% من السكان حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

على صعيد إفريقيا قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا في خطاب أذاعه التلفزيون إن بلاده ستخفف قيود كوفيد19 وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى جنوب إفريقيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد تراجع الإصابات.