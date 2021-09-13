القدس المحتلة ـ د.ب.أ: شنت طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، غارات جوية على غزة لليوم الثالث على التوالي في وقت زعمت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن غارات الاحتلال استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع لفصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة وخلفت أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجماته استهدفت أربعة مواقع عسكرية استخدمت كمجمعات تدريب رئيسية، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وإنتاج وسائل قتالية وأنفاق أرضية.

وزعم الاحتلال أن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين بشكل منفصل من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، تم اعتراضهما من منظومة القبة الحديدية.

كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. الاحتلال يشن غارات على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.