كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى

واشنطن ـ د.ب.أ: أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح نوعا جديدا بعيد المدى من صواريخ كروز يومي 11 و12 سبتمبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية القول إنه “تم التأكد من كفاءة وعملية تشغيل نظام التسلح ليكون ممتازا”.

وكانت كوريا الشمالية قد أقامت عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الدولة بمشاركة قوات الاحتياط وقوات الشرطة يوم الخميس الماضي.

وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الفعالية التي أقيمت في ميدان كيم إيل سونج في العاصمة بيونج يانج.

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