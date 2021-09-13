انت الان تتابع خبر سعد ناطق يرفضاً عرضاً مصرياً من أجل القيثارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-13 | 17:02
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رفض اللاعب سعد ناطق، عرض نادي المصري البورسعيدي، وقرر تجديد عقده مع الشرطة للموسم المقبل.
ونشر الموقع الرسمي لنادي الشرطة، أن سعد ناطق قرر تجديد عقده مع النادي وتمثيله في الموسم المقبل، رافضا العرض الاحترافي الذي قدم له من قبل نادي المصري البورسعيدي.
ولم يشر النادي إلى مبررات ناطق لرفض العقد المصري، واكتفى بالإعلان عن رفضه وإبداء رغبته في البقاء لموسم إضافي مع الشرطة.
يشار إلى أن المصري البورسعيدي أعلن في وقت سابق رغبته في التعاقد مع سعد ناطق.
ولم يشر النادي إلى مبررات ناطق لرفض العقد المصري، واكتفى بالإعلان عن رفضه وإبداء رغبته في البقاء لموسم إضافي مع الشرطة.
يشار إلى أن المصري البورسعيدي أعلن في وقت سابق رغبته في التعاقد مع سعد ناطق.
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