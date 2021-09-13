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سعد ناطق يرفضاً عرضاً مصرياً من أجل القيثارة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-13 | 17:02

سعد ناطق يرفضاً عرضاً مصرياً من أجل القيثارة

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رفض اللاعب سعد ناطق، عرض نادي المصري البورسعيدي، وقرر تجديد عقده مع الشرطة للموسم المقبل.
ونشر الموقع الرسمي لنادي الشرطة، أن سعد ناطق قرر تجديد عقده مع النادي وتمثيله في الموسم المقبل، رافضا العرض الاحترافي الذي قدم له من قبل نادي المصري البورسعيدي.

ولم يشر النادي إلى مبررات ناطق لرفض العقد المصري، واكتفى بالإعلان عن رفضه وإبداء رغبته في البقاء لموسم إضافي مع الشرطة.


يشار إلى أن المصري البورسعيدي أعلن في وقت سابق رغبته في التعاقد مع سعد ناطق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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