انت الان تتابع خبر حريق في سوق شعبي 'شهير' ببغداد.. الدفاع المدني يتدخل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن فرقها في جانب بغداد الرصافة "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة اكشاك (تجاوز) مشيدة من الصفيح متخذة لبيع اكسسوارات الموبايل داخل سوق مريدي".وأضاف البيان، أن فرقها "انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".