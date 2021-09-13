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حريق في سوق شعبي 'شهير' ببغداد.. الدفاع المدني يتدخل (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن فرقها في جانب بغداد الرصافة "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة اكشاك (تجاوز) مشيدة من الصفيح متخذة لبيع اكسسوارات الموبايل داخل سوق مريدي".

وأضاف البيان، أن فرقها "انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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