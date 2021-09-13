ضبط مواد خطرة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيأة العامة للكمارك،اليوم الاثنين، عن ضبط حاوية تحتوي على قناني غاز تستعمل لاجهزة التبريد المنزلي مخالفة للشروط في كمرك ام قصر الاوسط في البصرة.