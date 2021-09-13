ضبط مواد خطرة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيأة العامة للكمارك،اليوم الاثنين، عن ضبط حاوية تحتوي على قناني غاز تستعمل لاجهزة التبريد المنزلي مخالفة للشروط في كمرك ام قصر الاوسط في البصرة.
وقال اعلام الهيأة العامة للكمارك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ، انه "تم ضبط حاويه في كمرك ام قصر الاوسط تحتوي على قناني غاز تستعمل لاجهزة التبريد المنزلي بمختلف الاحجام وهي مواد خطره مخالفه لشروط الاستيراد".
واضاف انه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الاستخبارات و الاجهزة الساندة في الميناء ".
واضاف انه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الاستخبارات و الاجهزة الساندة في الميناء ".