الاتحاد الأوروبي يقرر نشر بعثة لمراقبة الانتخابات لمراقبة الانتخابات التشريعية بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة لمراقبة الانتخابات لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العراق في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك استجابة لدعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.



وقالت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان لها، إن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة جوسيب بوريل، كلف فيولا فون كرامون عضو البرلمان الأوروبي، برئاسة بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن البعثة ستصيغ تقريراً عاماً مع توصيات، استناداً إلى تقييم موضوعي للحملة الانتخابية والتصويت، بغية المساعدة على زيادة تحسين الإطار الانتخابي في العراق.

وأوضح البيان، أن الفريق الأساسي للاتحاد الأوروبي يتألف من 12 خبيراً انتخابياً كانوا قد وصلوا إلى بغداد وأربيل في 28 أغسطس وخلال في منتصف سبتمبر الحالي، مبيناً أن 20 مراقباً، سينضمون إلى البعثة لفترة طويلة للانتشار في مناطق مختلفة من البلد.

وأضاف أنه خلال يوم الانتخابات، سيتم تعزيز البعثة بمراقبين محليين قصيري الأجل قادمين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الموجودة في العراق.

وأكد أن البعثة الأوروبية ستبقى في البلد إلى حين الانتهاء من العملية الانتخابية، بما في ذلك فرز الأصوات والطعون.