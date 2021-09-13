أمطار وشديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء 14 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت، الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، كما يشهد غدًا نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، الإسماعيلية العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، شرم الشيخ العظمى 36 درجة والصغرى 28 درجة، الغردقة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.