تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.