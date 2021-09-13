ضبط مندوب مبيعات استولى على مبالغ مالية من شركته بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مندوب مبيعات بالشركة بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئول عن شركة للصناعات الغذائية بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين أن المتهم المذكور مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية حيث قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة محل عمله والمنوط به استلام البضائع من مخـزن الشركــة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة وقام باختلاس مبلغ مالي قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.