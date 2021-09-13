بمشاركة 150 طالبا.. معهد إعداد القادة يستكمل الفوج الثاني من برنامجه التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال بيان صادر عن معهد إعداد القادة، إنه استكمل الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية "برنامج إعداد القادة التخصصى" بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية، وبمشاركة 150 طالبا من اللجان الرياضية بالجامعات المصرية من 14 جامعة مصرية.

وشهد معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرنامج اعداد القادة التخصصي وذلك بحضور دكتور عمر رفعت الطحان مدرس مساعد بكلية تربية رياضية الهرم وقائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات،

ورحب الدكتور كريم همام بالفوج الثاني لبرنامج إعداد القادة التخصصى، وخلال كلمته الافتتاحية أكد على ضرورة الاستثمار فى الشباب وتأهيلهم وتنمية مداركهم ومعرفتهم وخبراتهم ورفع مهاراتهم القيادية على أيدى متخصصين لتحقيق التنمية المنشودة للبلاد والعمل على التقدم والتطور في شتى المجالات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة التحلي بروح التعاون، والالتزام بالضوابط، وعدم التعصب حيث أن الرياضة هي الأخلاق.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن الفوج الثاني يضم القطاع الأول، والقطاع الثالث، مشيرًا إلى أن الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية تشمل العديد من المسابقات لبث روح التنافس بين الجامعات وتتمثل في مسابقات في "كرة قدم خماسي نجيل صناعي - كرة طائرة شاطئية ملعب رملي) كما تتضمن العديد من الأنشطة الترويحية والأنشطة التعليمية والأنشطة الحرة والأنشطة الثقافية بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، وذلك لإعداد وإخراج كوادر شبابية جديدة تكون بمثابة قوة شبابية يعتمد عليها في رفع مستوى وشأن البلاد.

وعرض الدكتور عمر رفعت الطحان مدرس مساعد بكلية تربية رياضية الهرم وقائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات، نبذة عن المركز الدولي لعوم وفنون الرياضة حيث انه يقوم بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ومتميزة في قطاع صناعة الرياضة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي، ومجتمع الرياضة الجامعية، إلى جانب إعداد وصقل وتنمية المتطوعين والمهتمين بالمجال الرياضي بشكل مستمر، حيث تتمثل برامج المركز في أنه "مركز تعليمي، مركز الأنشطة، تقديم الاستشارات والبحوث للهيئات الرياضية، مجلة الجامعات المصرية، المبادرات والمؤتمرات".

ويتضمن برنامج الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية العديد من المحاضرات لصقل خبرات المشاركين بها ومنها محاضرة "القيادة الإيجابية - القيم الأخلاقية والرياضية - تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية - المهنية الإعلامية بالمجال الرياضي - الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية"، بالإضافة إلى زراعة كل جامعة من هذا الفوج شجرة على أرض معهد إعداد القادة تحت إشراف القائد طارق اسماعيل، وتستمر الدورة الصيفية إلى يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر 2021 بمقر معهد إعداد القادة.