اخبار العالم

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:07
أرشيفية
عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 14 حالة وفاة و2699 إصابة جديدة بفيروس «» و1456 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن الوفيات سجلت في قطاع غزة وطولكرم، ونابلس وسلفيت. وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,226,283، بينهم 506,739 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر: وام

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا