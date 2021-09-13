لأول مرة منذ 10 سنوات.. قمة مصرية إسرائيلية

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:20
عربي ودولي
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في زيارة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ 10 سنوات، يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالى بينيت».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، إن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر: وكالات