أسعار النفط تواصل الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 46 دقيقة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا، اليوم الاثنين، في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك بعد إعصار “إيدا”، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات الذهب الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” في بورصة لندن بنسبة 0.85 في المائة إلى 73.54 دولار للبرميل، وكان الخام قد صعد بنسبة 2.1 في المائة إلى 72.92 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.93 في المائة إلى 70.37 دولار للبرميل، وفي الجلسة السابقة ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.3 في المائة إلى 69.72 دولار للبرميل.

ولا تزال منشآت إنتاج النفط، التي تمثل ما يقرب من نصف إنتاج الولايات المتحدة، في خليج المكسيك معلقة بعد أكثر من أسبوعين من إعصار “إيدا”، وذلك وفقا لبيانات من مكتب الولايات المتحدة لشؤون السلامة والبيئة، وفقا لـ “وكالة المغرب العربي للأنباء”.

وأشار خبراء بنك “غولدمان ساكس” إلى أن المشكلات التي تسبب بها الإعصار أدت إلى انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط بنحو 30 مليون برميل، وقد يرتفع الانخفاض إلى 40 مليون برميل.