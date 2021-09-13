طالبان تنفي مقتل رئيس مكتبها السياسي الملا عبد الغني برادار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 4:26 مساءً

نفت حركة طالبان، اليوم الاثنين، ما تردد عن إصابة أو مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادار.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد نعيم، عبر صفحته الشخصية على “تويتر” مقطعا نفى فيه ما تردد عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان بالوكالة الملا عبد الغني بردار.

وكتب نعيم على تويتر: “انتشرت شائعات في عدد من وسائل الإعلام بأن شيئًا ما حدث للملا بردار المحترم غير صحيح. كل هذا دعاية لا أساس لها من الصحة للعدو”.

وسيطرت حركة طالبان على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات..«.

وكان الملا برادر قد وقع اتفاقية في الدوحة مع الولايات المتحدة أدت إلى الانسحاب الأمريكي، الأمر الذي مهد لسيطرة طالبان على البلاد، ووعدت الحركة بحكومة شاملة لأفغانستان، على الرغم من تشكيك الكثيرين في ذلك.

ورغم أن الملا عبدالغني برادر هو الرجل الثاني في طالبان بعد زعيمها الملا هبة الله أخوند زاده، إلا أن صحيفة الإيكونوميست البريطانية وصفته بالزعيم «الفعلي» للحركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيينه كزعيم لإمارة أفغانستان الإسلامية التي تم إحياؤها على عجل.