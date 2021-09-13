18 قتيلا وإصابة آخرين بحادث سير غربي الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 4:14 مساءً

توفيّ أكثر من 18 شخصاً، كما أصيب 6 آخرون بجروح خطيرة، في حادث سير، وقع مساء أمس الأحد في منطقة البيوض بولاية النعامة، أقصى غربي الجزائر.

وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الاثنين، إن حادثا أليما نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، ليل الأحد، أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 6 أشخاص معظمهم بحالة حرجة.

وسارعت مصالح الدفاع المدني إلى مكان الحادث لنقل الجثث وإسعاف المصابين، فيما تحدثت مصادر عن ارتفاع عدد القتلى إلى 19، صباح اليوم الاثنين.

الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، نشر تغريدة على حسابه في تويتر عبر فيها عن ألمه لهذا الحادث قائلا: “كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة”.

يشار إلى أن الجزائر تُعد من بين أكثر الدول العربية في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، برغم الجهود التي تبذلها السلطات والأنشطة التحسيسية والدعاية الإعلامية التي تخص التحذير من مخاطر السرعة.

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ المعدل العام لعدد قتلى هذه الحوادث 40 قتيلاً في الأسبوع، كما سجلت هذا العام أكثر من 28 ألف حادث مرور أدت إلى مقتل ما يقارب ثلاثة آلاف شخص.

وفي مارس/آذار 2015، قامت السلطات الجزائرية بتغيير قانون المرور، وشددت العقوبات على السائقين فيما يخص مخالفات السرعة المفرطة أو المناورات الخطيرة في الطرق، أو عدم استيفاء الشروط التقنية والمراقبة الفنية بالنسبة للسيارات، وأقرت سحب رخص السياقة لفترة تترواح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وعقوبات أخرى بالسجن في حق المخالفين لقوانين المرور، لكن هذه الإجراءات والتدابير لم تفض إلى تقليص فعلي لحصيلة حوادث المرور أو عدد القتلى والإصابات.