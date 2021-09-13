فيديو.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في القدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي،اليوم الاثنين، بإطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن في محطة الباصات المركزية في مدينة القدس .

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية مختلفة فإن شابا فلسطينيا قام بطعن حراس محطة الباصات المركزية في القدس ، الا ان قوات الجيش اطلقت النار عليه دون معرفة حالته الصحية حتى كتابة هذا النص.

وأوضحت نجمة نجمة داود الحمراءانه في الساعة 3:20 مساءً ، ورد بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس عن إصابة شخصين بعملية طعن في شارع يافا بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، حيث قام المسعفون التابعون لنجمة داود الحمراء بتقديم كامل الرعاية الطبية لهما.