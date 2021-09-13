الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي اليوم مع رئيس وزراء إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المقرر له اليوم الاثنين.

ووفقا للرئاسة المصرية من المنتظر، أن “يتناول اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وكان بيان صادر عن مكتب رئاسة وزراء إسرائيل، قد أعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع المقبلة.