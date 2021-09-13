شكرا لقرائتكم تطور بقضية الأسرى الهاربين.. فيديو يصل شرطة إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد اعتقال إسرائيل قبل أيام، 4 من الفلسطينيين الستة الذين نجحوا في الفرار فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عن الأسيرين المتبقيين مناضل يعقوب نفيعات وأيهم فؤاد كممجي، وتكثفت عمليات التمشيط في منطقتي مرج ابن عامر وجنين.

في هذا السياق، ذكر تقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أن القوات الإسرائيلية حصلت على فيديو "يظهر شخصاً يشبه أحد الأسيرين يعبر الخط الأخضر من خلال فتحة في السياج بالقرب من قرية الجلمة شمال الضفة الغربية"، يستخدمها العمال الفلسطينيون للعبور إلى مناطق داخل الخط الأخضر.

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يذكر أنه منذ عملية الفرار الاثنين من سجن جلبوع شمال إسرائيل، ذي الحراسة المشددة عبر نفق أحدث أسفل مغسلة في حمام قاد الفارين إلى خارج السجن، تنفذ السلطات الإسرائيلية عملية مطاردة واسعة النطاق في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مسقط رأس الفارين وحيث نشر الجيش تعزيزات.

اعتقال في الناصرة

ومساء الجمعة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال اثنين منهم ينتميان إلى حركة الجهاد بمدينة الناصرة في شمال إسرائيل، هما يعقوب قادري (48 عاماً) ومحمود عبد الله عارضة (45 عاماً) المعتقل منذ 25 عاماً.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن عناصرها رصدوا اثنين من الفارين "وطاردوهما بمروحية"، لافتة إلى أنه تم اعتقالهما في الناصرة.

سجن جلبوع (أرشيفية من فرانس برس)

بمرآب للسيارات في الشبلي

أما السبت، فقد أعلنت إسرائيل القبض على اثنين آخرين أحدهما زكريا الزبيدي، القائد السابق في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح في مخيم جنين.

واعتقلت القوات الخاصة الرجلين "بينما كانا يختبئان في مرآب للسيارات" في بلدة الشبلي، الواقعة على بعد 10 كيلومترات شرق الناصرة، بحسب الشرطة الإسرائيلية.