أول زيارة لمسئول إسرائيلي منذ 2010.. الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت في شرم الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عزمه السفر إلى مصر ولقاء الرئيس السيسي.

وقال بينيت، في تصريحات مصورة نشرها المتحدث باسم رئيس الحكومة أوفير جندلمان، إن زيارته إلى مصر هدفها "تعزيز وتوسيع العلاقات بين الدول في المنطقة".

يشار إلى أن زيارة بينيت هي الأولى لمسئول إسرائيلي إلى مصر منذ عقد من الزمان، عندما استقبل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك نظيره الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز في 2010.