أثار موجة غضب وسخط على وسائل التواصل الاجتماعي .. اعتذار الوزير اللبناني السابق بعد تجاوزه الخط الأحمر في حق المرأة الروسية

الشارقة - اميمة ياسر - أثار كلام الوزير اللبناني السابق وئام وهاب عن النساء الروسيات، خلال مقابلة تلفزيونية، استياء وانتقادا في الأوساط اللبنانية والروسية.

وكان وهاب قد ربط، خلال مقابلة خاصة على قناة "الجديد" اللبناني، بين الدعارة والنساء الروسيات والأوكرانيات، ما أثار موجة غضب وسخط على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لبنانيين وروس يعيشون بشكل دائم في لبنان.

في السياق نفسه، استنكرت مصادر في السفارة الروسية في بيروت بشدة كلام الوزير السابق وئام وهاب الذي تناول فيه المواطنات الروسيات، واعتبرت كلامه مسيئا لهن ولبلدهن.

كما طالبت هذا المصادر الخارجية اللبنانية بإصدار موقف واضح يُدين ما ذكره وهاب من عبارات بعيدة عن أخلاقيات الشعب اللبناني، على حد تعبيرها.

وأكدت المصادر أن "الروسيات هنّ عاملات ومربّيات وأمهات وأخوات وزوجات منحنَ كل شيء لوطن عظيم ولرجال تجندوا في سبيل الكرامات وسقطوا شهداء وجرحى في مواجهة الإرهاب من أجل تحرير الشرق من داعش ودعاراته".

وفي هذا الصدد، سارع وهاب إلى الاعتذار عبر بيان أصدره حزب "التوحيد العربي" قال فيه: "إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر، فنحن من جهتنا نقدر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي، وصولاً إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم".

ووصف الحزب، في بيانه، الروسيات بـ"النساء من الدرجة الأولى"، مضيفا: "هنّ يستحققْنَ إعجابنا وحبّنا وقد تبوّأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي".

وختم بالقول: "كلّ التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فُهم في غير قصده، فاقتضى التوضيح".