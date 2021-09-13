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بن راشد يتفقد أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي على دراجة

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الشارقة - اميمة ياسر - أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي جولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي.

وتفقد حاكم دبي خلال جولته التي قام بها مساء أمس الأحد مجموعة من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.

​ويحرص ابن راشد على ممارسة ، لا سيما ركوب الدراجات الهوائية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، بحسب صحيفة "البيان".

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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