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غلق وتشميع 3 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في أبو النمرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت مأمورية مشتركة من مركز شرطة أبو النمرس والأجهزة المعنية بالمحافظة والحي عددا من المنشآت الصناعية؛ للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفة بحزم.

أسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص بشبرامنت، يعمل مالكوها على تجميع المخلفات وتدويرها لصناعه المواد البلاستيكية دون الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة.

كما رصدت الأجهزة المعنية إلقاء مسؤولي تلك المصانع لمخلفاتها بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبة.

تم غلق وتشميع المصانع الثلاثة بعرفة شرطة المرافق، وتحرير محاضر بيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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