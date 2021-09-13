بزعم تسفيره للخارج.. ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج في سوهاج .

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من شخصين، مقيمين بمحافظة سوهاج يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج .

فقد أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك لمواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.