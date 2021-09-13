ضبط شخص لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخر وقتله في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

تلقي قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفـى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود سيارة أجرة تاكسي قيادة (سائق، مقيم بدائرة القسم) وجثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) داخل السيارة وبها أعيرة نارية، وما قرره قائد السيارة بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية "لا يعلم بياناتها" بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافقه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، بمواجهته قرر بعقده العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالي، وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الآخر وقام بإطلاق أعيرة نارية من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات من ذات العيار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.