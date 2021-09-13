إحباط ترويج 33 طن زيوت سيارات مغشوشة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بمحافظة القاهرة، بحوزته (4,02 طن "دواجن جلود دواجن") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة القاهرة، بحوزته (3,5 طن "مقطعات لحوم – لحوم مجمدة – دهون حيوانية") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لتعبئة الزيوت والشحوم- بمحافظة الجيزة، بحوزته (33,36 طن "زيوت سيارات - شحوم سيارات" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج "خام التتركس" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة, و55503 عبوة فارغة وإستيكر أدوات تعبئة مدون عليها علامة التجارية) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.