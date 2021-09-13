إنهاء خصومة ثأرية وإتمام الصلح بين عائلتين بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أرمنت، تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

ولاقى ذلك استحسانا وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.