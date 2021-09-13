فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين المؤيدين لتلقي لقاح كورونا والمعارضين له

اسماعيل عبد الحي - شهدت تظاهرة ضد التصاريح الصحية في مدينة تولوز الفرنسية اشتباكات عنيفة بين المؤيدين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد والمعارضين له.

وأوضح حساب HORS-ZONE PRESS الإخباري على "تويتر" أن مجموعة غير محددة هاجمت المعارضين للتصاريح الصحية في شوارع تولوز، حيث أظهر مقطع فيديو تبادل الطرفين اللكمات واستخدامهم العصي.

وشارك 120 ألف شخص على الأقل يوم السبت في تظاهرات شهدتها مدن فرنسية عدة للأسبوع التاسع على التوالي احتجاجا على التصاريح الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.

واعتبارا من 21 يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى.