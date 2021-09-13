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السعودية تعلن عن تبرعات مالية لدعم “التعاون الإسلامي” بمواجهة كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 1:02 مساءً

أعلن يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تبرع السعودية بـ20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار) لدعم “التعاون الإسلامي” في مواجهة فيروس .

وقال يوسف بن أحمد العثيمين: “المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة”، معلنا “فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للدول الفقيرة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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