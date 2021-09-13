في مدينة أوكلاند.. نيوزيلندا تمدد العمل بإجراءات الاغلاق المفروضة

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الصارمة في مدينة أوكلاند، وذلك في ظل استمرار تفشي حالات الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ارديرن القول اليوم الاثنين إن أوكلاند سوف تبقى قيد مستوى التأهب من المستوى الرابع لمدة أسبوع آخر على الأقل، في حين سوف تبقى بقية البلاد، التي خرجت من إجراءات الإغلاق الأسبوع الماضي، قيد المستوى الثاني من حالة التأهب.

وكانت هناك آمال بتخفيف حالة التأهب للمستوى الثالث، ولكن ارديرن قالت إن استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة يتطلب فترة أطول من تطبيق أعلى مستوى من القيود.

وأضافت" حالة التأهب من المستوى الرابع ساعدت في السيطرة على التفشي، ولكن كما رأيتم خلال الأيام القليلة الماضية، لم ننه المهمة بعد".

ويشار إلى أن هناك دلالات على أن إجراءات الإغلاق نجحت في كسر سلاسل انتقال العدوى، حيث انخفضت حالات الاصابة من 83 حالة إلى أقل من 11 حالة.

ولكن حالات الاصابة ارتفعت خلال الأيام الماضية، حيث تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة اليوم.

وقالت ارديرن" لا يوجد انتقال واسع النطاق للفيروس في أوكلاند" ، مضيفة " ولكن رصد الحالات يخبرنا أنه علينا بذل المزيد. الأسبوع المقبل سوف يكون حاسماً في تقديم طمأنة إضافية نحن في حاجة لها".