ليبيا.. تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الاثنين، تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 399 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 7 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 325 ألفًا و221 شخصًا، بينهم 81 ألفًا و521 حالة نشطة، ووفاة 4441 أشخاص.