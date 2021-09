انت الان تتابع خبر المكمل الغذائي الرقم 1 للمرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت مجلة "Eat This, Not That" الأميركية في تقرير عن أهم مكمّل غذائي للمرأة مع تقدّمها في السن، والذي يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.

وأكد الخبراء أن الكالسيوم من الفيتامينات المهمة للمرأة لحمايتها من ترقّق العظام ولكنه ليس الرقم واحداً بالنسبة إليها.



ولفتت خبيرتان أميركيتان في مجال الصحة والغذاء، هما لوزي لاكاتوس، وتامي لاكاتوس المؤسّستان لشركة (21-Day Body Reboot)، إلى أن أغلب الإعلانات التجارية في العالم تركز على مكمّلات الكالسيوم للمرأة بشكل غريب، بينما يغيب المكمّل الأهم بالنسبة الى جسم المرأة مع تقدّمها في العمر، حيث "يُطلب من معظم النساء الحصول على الكالسيوم والتركيز على ذلك وتناول المكمّلات الغذائية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتوتر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية إذا لم يكن في الجسم ما يكفي من المغنيزيوم.