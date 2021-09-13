إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الأوسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة للشروط والضوابط في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفازها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من شعبه التراخيص والاستخبارات تمكنت من ضبط حاوية محمله (غاز الفريون) متروكة لفترة طويلة ولم يتم التصريح بها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".