حادث سير بين حافلتي سياح وطلاب في تركيا يسفر عن قتلى وجرحى (فيديو)

وحسب تقارير أولية، فإن سائق حافلة السياح قد أصيب بنوبة قلبية أثناء القيادة ليفقد السيطرة على الحافلة مما أدى إلى اصطدامها بحافلة طلاب قادمة من الاتجاه الآخر.

MUĞLA'DA KAZA!



Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.#Pazartesi pic.twitter.com/SouFIiZNvj — KOBİ YAŞAM (@kobiyasam) September 13, 2021

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.This is a Twitter Status This is a Twitter Status — KOBİ YAŞAM (@kobiyasam)وأسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة السياحية في المكان، فيما أصيب 49 شخصا آخرون، من بينهم 7 طلاب و41 سائحا أوكرانيا وسائق الحافلة الأخرى.

وحسب الإعلام التركي، فإن حالة أحد الطلاب البالغ من العمر 16 عاما خطيرة.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية التركية أن الحافلة كانت تقل سياحا من روسيا وأوكرانيا، وقالت القنصلية الروسية في أنطاليا إنها تدرس ملابسات الحادث وتتحقق في المعلومات عن احتمال وجود مواطنين روس على متن الحافلة المنكوبة.