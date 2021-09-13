انت الان تتابع خبر حادث سير بين حافلتي سياح وطلاب في تركيا يسفر عن قتلى وجرحى (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قتل وأصيب العشرات، في حادث سير بين حافلتي سياح وطلاب في ولاية موغلا جنوبي تركيا.
وحسب تقارير أولية، فإن سائق حافلة السياح قد أصيب بنوبة قلبية أثناء القيادة ليفقد السيطرة على الحافلة مما أدى إلى اصطدامها بحافلة طلاب قادمة من الاتجاه الآخر.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.This is a Twitter Status This is a Twitter Status — KOBİ YAŞAM (@kobiyasam)
MUĞLA'DA KAZA!— KOBİ YAŞAM (@kobiyasam) September 13, 2021
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otobüs, öğrenci servisine çarptı. Kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.#Pazartesi pic.twitter.com/SouFIiZNvj
وأسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة السياحية في المكان، فيما أصيب 49 شخصا آخرون، من بينهم 7 طلاب و41 سائحا أوكرانيا وسائق الحافلة الأخرى.
وحسب الإعلام التركي، فإن حالة أحد الطلاب البالغ من العمر 16 عاما خطيرة.
وذكرت بعض المواقع الإخبارية التركية أن الحافلة كانت تقل سياحا من روسيا وأوكرانيا، وقالت القنصلية الروسية في أنطاليا إنها تدرس ملابسات الحادث وتتحقق في المعلومات عن احتمال وجود مواطنين روس على متن الحافلة المنكوبة.