انت الان تتابع خبر اليكم موعد إطلاق 'أندرويد 12' رسميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن مصادر قولها إن نظام "أندرويد 12" سيُطلق على جميع الهواتف في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن يبدأ أصحاب هواتف "بيكسل" الحصول على ترقية "أندرويد 12" بدءا من اليوم الاثنين.