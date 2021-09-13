عاجل.. مقتل 12 شخصا في هجوم لمسلّحين على قاعدة عسكرية في نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر أمنية في نيجيريا إن مسلحين قتلوا 12 شخصا في هجوم على قاعدة عسكرية.



وأواخر الشهر الماضي قتل 17 شخصا على الأقل بينهم جندي وعامل إغاثة، في هجمات شمالي نيجيريا نُسبت إلى تنظيم داعش- ولاية غرب أفريقيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى 10:25 بتوقيت جرينتش.

لكن تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا، الذي تشكل إثر انشقاق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية العام 2016، عزز سيطرته في هذه المنطقة منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوى في مايو/أيار خلال اشتباكات بين الجماعتين المتنافستين.

وأدى نشاط التنظيمات الإرهابية خلال الـ12 عاما الماضية والذي امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، إلى مقتل 40 ألف شخص على الأقل وتشريد مليوني شخص.