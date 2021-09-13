شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية ومرتكزات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في مصر، وهى تبنى على التقدم الفعلى المحرز ، كما تأخذ في اعتبارها ما يفرضه السياق الوطنى من فرص وتحديات، أسست الاستراتيجية على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.

وتعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال، وتستند إلى المرتكزات التالية:

أولا: الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان.

ثانيا: الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

ثالثا: استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.