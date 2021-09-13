شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطور لقاحا ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جامعة "مى" بوسط اليابان، اليوم الاثنين، عن أنها تعكف على تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى شكل بخاخ للأنف، مما يلغى الحاجة إلى الإبر على الإطلاق فى المستقبل القريب.

وقال البروفيسور تيتسويا نوزاكا من كلية الطب والدراسات العليا للسيطرة على الأمراض المعدية بالجامعة، في تصريح لصحفية "جابان توداي" اليابانية، إن اللقاح الجديد قيد التطوير يمكن استنشاقه من خلال فتحتي الأنف، ومنه سيتم انتاج الأجسام المضادة المناسبة.

وأوضح أن هذا اللقاح، الذي تم البدء في تصنيعه منذ مارس 2020، يمكن تخزينه لمدة ستة أشهر على الأقل، معربا عن أمله في أن يتم استخدامه في اليابان كجرعة معززة.

وأضاف أن انتاج اللقاح سيتكلف حوالي 10 مليارات ين ياباني، معرباً عن أمله في أن يُستخدم قريبا داخل اليابان وفي جميع أنحاء العالم بأسرع وقت ممكن، خاصة في البلدان النامية.