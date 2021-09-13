شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطبيق الإغلاق في نيوزيلندا جراء تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن تمديد العمل بإجراءات الاغلاق الصارمة في مدينة أوكلاند، وذلك في ظل استمرار تفشي حالات الاصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ارديرن القول اليوم الاثنين إن أوكلاند سوف تبقى قيد مستوى التأهب من المستوى الرابع لمدة أسبوع آخر على الأقل، في حين سوف تبقى بقية البلاد، التي خرجت من إجراءات الاغلاق الاسبوع الماضي، قيد المستوى الثاني من حالة التأهب.

وكانت هناك آمال بتخفيف حالة التأهب للمستوى الثالث، ولكن ارديرن قالت إن استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة يتطلب فترة أطول من تطبيق أعلى مستوى من القيود.

وأضافت" حالة التأهب من المستوى الرابع ساعدت في السيطرة على التفشي، ولكن كما رأيتم خلال الأيام القليلة الماضية، لم ننه المهمة بعد".

ويشار إلى أن هناك دلالات على أن إجراءات الاغلاق نجحت في كسر سلاسل انتقال العدوى، حيث انخفضت حالات الاصابة من 83 حالة إلى أقل من 11 حالة.

ولكن حالات الاصابة ارتفعت خلال الأيام الماضية، حيث تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة اليوم.