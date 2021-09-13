العثور على معبد يعود إلى الألفيّة الثالثة قبل الميلاد جنوبي العراق

13 سبتمبر , 2021
تعتبر العراق من البلاد الغنية بالاثارات والمعابد القديمة
أفاد متحدّث عراقي بأنّ بعثة تنقيب بريطانيّة اكتشفت معبداً يعود تاريخه إلى الألفيّة الثالثة قبل الميلاد للحضارة السومريّة شمالي محافظة ذي قار، التي تقع على مسافة 375 كيلومترا جنوب بغداد.
وقال عامر عبد الرزاق مدير مفتشية آثار وتراث محافظة ذي قار لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين، إنّ بعثة تنقيب بريطانية اكتشفت معبد الألينو أو المعبد الخمسين الذي يعود تاريخه إلى الألف الثالثة قبل الميلاد وكان على ما يبدو مكرساً للعبادة.
وأضاف أن معبد الألينو يعود إلى الإله نين جرسو في مدينة كرسو السومرية شمالي محافظة ذي قار.
وأوضح أن البعثة البريطانية التي يرافقها فريق عراقي عثرت على العديد من القطع الأثرية وأرسلتها إلى المتحف الوطني العراقي.
وتوقّع المسؤول العراقي أن يعثر هذا الفريق على المزيد من الاكتشافات في هذه المدينة بعد تجديد العقد معه لخمس سنوات مقبلة بهدف التوسع في أعمال التنقيب في عدد من المواقع الأثرية في محافظة ذي قار في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة الذي يشكل عامل جذب للعديد من فرق التنقيب الأجنبية .
وذكر المسؤول أن خمس فرق تنقيب أجنبية ستصل مطلع الشهر المقبل للعمل في مجال التنقيب عن المزيد من المدن والقرى السومرية في محافظة ذي قار التي تضم مواقع فريدة لأقدم حضارة بشرية عرفها العالم .
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