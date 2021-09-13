بريتني سبيرز تعلن خطوبتها على حبيبها سام أصغري

13 سبتمبر , 2021

أعلنت المغنية الأميركيّة بريتني سبيرز خطوبتها على صديقها سام أصغري، بعد علاقة بدأت منذ نحو خمسة أعوام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن بريتني (39 عاما) كشفت نبأ خطوبتها عبر صفحتها على موقع " انستجرام " لمشاركة الصور حيث نشرت مقطع فيديو لها وهى تبتسم وتظهر خاتم الخطوبة الماسي في أصبعها، ويظهر جانبها خطيبها سام ( 27 عاما.)

وكتبت بريتني أسفل مقطع الفيديو" لا أستطيع أن أصدق".

ويأتي نبأ خطوبة بريتني بعدما تردد أن والدها جيمي سبيرز في طريقه لإنهاء الوصاية المالية عليها.

وكانت العلاقة بين سام وبريتني قد بدأت في تشرين أول/اكتوبر .2016 وأكد براندون كوهين مدير أعمال سام نبأ الخطوبة من خلال بيان نشره سام وبريتني على حسابهما على موقع انستجرام.