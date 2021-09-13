لتحديد مصير الحكومة.. جلسة "حاسمة" في برلمان ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة تحديد مصير الحكومة، والتي سيناقش فيها إجابات وردود الوزراء حول بنود الاستجواب.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن جلسة مجلس النواب ستكون في موعدها اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق شرقي ليبيا، مشيرًا إلى أنها ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

وحول موضوع سحب الثقة من عدمه، أكد بليحق، أنه سيتوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، مشيرًا إلى أنه في حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.

وبحسب بليحق، فإن جدول أعمال الجلسة التي لن تحتاج إلى نصاب بحكم أنها معلقة، سيتناول أيضا بند قانون انتخاب البرلمان، والقوانين المطروحة في الجلسات السابقة ومنها قوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.