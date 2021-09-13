سفير الامارات لدى الصين: «إكسبو 2020» يجسد تطلعات البشرية نحو مستقبل مزدهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد علي عبيد علي الظاهري سفير الامارات لدى جمهورية الصين الشعبية أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يجسد تطلعات الشعوب كافة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ويحفز العمل الدولي الجماعي من أجل التصدي للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات كما يشكل منصة عالمية جامعة للبشرية على أسس من المحبة والسلام والتعايش.



وقال الظاهري بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق أعماله في الأول من أكتوبر المقبل: إن استضافة الدولة إكسبو تعكس المكانة الرائدة التي وصلت لها على الصعيدين الإقليمي والدولي وحجم الثقة التي تحظى بها وما تتمتع به البلاد من مقومات لوجيستية وبنى تحتية وبشرية رائدة وما حققته من تطور وتقدم أهلها لاحتضان هذا الحدث الضخم كأول دولة تحظى بهذا الشرف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

وبين أن دولة الإمارات ستقود في هذا الحدث العالمي قاطرة العالم للتحفيز على الإبداع والابتكار كما يساهم «إكسبو 2020 دبي» في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتنشيط معدلات السياحة وخلق فرص العمل واستقطاب الشركات والاستثمارات الجديدة.