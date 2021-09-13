"CreditFins".. أول منصة رقمية مصرية لإدارة البطاقات الائتمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

تعمل شركة "كريدت فينز" (CreditFins) المصرية الناشئة على بناء منصة رقمية تعتبر الأولى من نوعها في مصر.

تساعد هذه المنصة، والتي ستكون متوفرة كتطبيق على الهاتف، عملاء البنوك على إدارة كروت الائتمان الخاصة بهم، وتوعيتهم بكيفية استخدامها، ومساعدتهم على سداد المديونيات.

وقال شريف راضي، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع الخليج 365، إن التطبيق يهدف بشكل أساسي إلى توعية عملاء البنوك عن البطاقات الائتمانية، من خلال تقديم نصائح مجانية عبر التطبيق لتحسين استخدامهم لهذه البطاقات وتحليل إنفاقهم من خلالها.

"ثقافة استخدام البطاقات الائتمانية لا تزال محدودة في مصر والمنطقة عموما، ونحن نرى أن هذه البطاقات الائتمانية مهمة في تسهيل حياة الناس، خاصة مع الاتجاه نحو تقليل التعامل الكاش، لكن المهم هنا، هو أن يكون العميل على دراية وفهم كافٍ بهذه الأداة المالية وكيفية استخدامها، دون أن يرتب على نفسه ديوناً لا يتحمل سدادها"، بحسب ما قاله راضي.

وأضاف راضي أن التطبيق الخاص بالشركة، والذي بدأ العمل في تدشينه في منتصف العام الماضي، والمتوفر حالياً على "بلاي ستور"، يمكن للعملاء من خلاله الحصول على محتوى تعليمي متنوع يساعدهم في تسوية ديون بطاقاتهم الائتمانية بشكلٍ سريع وبأقل تكلفة.

وقال إن "CreditFins" توفر أيضا للعملاء الذين لديهم مديونية مرتفعة، قروضاً، لسداد هذه المديونية، وتقسيطها مع الشركة، من أجل تخفيف الضغوط المالية على العملاء.

"في المرحلة الحالية نقدم هذه القروض بشكلٍ مؤقت، لكن مستقبلاً، نحن سنركز أكثر على التكنولوجيا الخاصة بالمنصة وتوفير التطبيق لكل العملاء، على أن تتولى البنوك عملية الإقراض"، بحسب ما قاله راضي.

وقال راضي، إن الشركة تجري محادثات حالياً مع مجموعة من البنوك العاملة في السوق، من أجل تقديم هذه الخدمة للعملاء بشكل مبسط وسهل.

"الجديد هنا، أن العميل سيتمكن بشكل سهل ومبسط من الدخول على التطبيق، وجدولة مديونيته، بالإضافة إلى الحصول على نصائح واستشارات مالية، تساعده في إدارة بطاقته الائتمانية بشكل أفضل، وتحسين مدفوعاته"، وفق ما قاله راضي.

وبحسب ما قاله راضي، فإن الشركة تعد أيضاً آلية لتقيم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية، وقدرتهم على السداد، وتسعى في الوقت الحالي للتعاون في هذا الشأن "أي سكور".

وقال راضي إن الشركة تستهدف مضاعفة عدد مرات تحميل التطبيق بشكل شهري، وصولاً إلى 15 أو 20 ألف مرة تحميل بنهاية العام.

يذكر أن "CreditFins" كانت واحدة من أحدث الشركات التي انضمت لبرنامج مسرعة الأعمال المصرية "Flat6Labs" والتي تساهم في دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على التوسع.

وتقدم "Flat6Labs" تمويل للشركات التي تشارك في برنامجها يتراوح بين 500 ألف جنيه و750 ألف (32- 49 ألف دولار) في شكل تمويل نقدي مقابل ما يصل إلى 10% من ملكية الشركة، بحسب بيان سابق من مسرعة الأعمال.

وقال راضي، إن شركته حصلت على تمويل من "Flat6Labs" ومن مستثمرين ملائكيين آخرين، دون الإفصاح عن قيمته، مشيراً إلى أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على بناء التطبيقات الخاصة بها، واختبارها، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إليها على الأنواع المختلفة من الهواتف الذكية.

وتستهدف الشركة التي تضم حاليا 9 موظفين، أن تتوسع في المرحلة المقبلة خارج مصر، وخاصة في دول الخليج، "ومن المتوقع أن تكون الإمارات هي السوق الأول للتوسع الخارجي، لأنها من أكثر الأسواق التي تنتشر بها كروت الائتمان".