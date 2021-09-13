تراجع الريال القطري.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر بيع الدينار الكويتي والريال القطري مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار باقي العملات الأخرى.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس الأهلي المصري.

واستقر سعر شراء الدينار الكويتي عند 49.37 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشين ليصل إلى 52.38 جنيه.

وبقي سعر شراء الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 4.30 جنيه.

وحافظ سعر الدينار الأردني على مستواه عند 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.41 جنيه للشراء، و41.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.