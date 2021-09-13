طهران: تشكيلة طالبان الحكومية لن تتطابق مع نظرتنا ونظرة المجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

أكدت طهران أن “التشكيلة الحكومية التي أعلنت عنها حركة طالبان لتسيير الأمور لن تتطابق مع نظرة إيران، ونظرة المجتمع الدولي إلى حكومة شاملة في أفغانستان”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: “التشكيلة التي أعلنت عنها طالبان لتسيير الأمور، لن تتطابق مع نظرتنا ونظرة المجتمع الدولي إلى حكومة شاملة في أفغانستان”، مشددا على أنه “يجب الالتزام بالحوار لحل القضايا في أفغانستان”.

وأضاف زادة: “ندين الاقتتال الداخلي في أفغانستان”، مؤكدا أن “التجاوزات في بنجشير يجب أن تتوقف، وأنه يجب الالتزام بالحوار لحل القضايا في أفغانستان”.

وأوضح قائلا: “مواقفنا تجاه الأزمة الأفغانية لطالما كانت واضحة وشفافة، وأكدناها خلال البيانات الصادرة عن الخارجية وتصريحات وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان وتصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي”، مشيرا إلى أن “مواقف إيران الرسمية تأتي عبر المتحدث باسم الخارجية أو وزير الخارجية، لكن المجتمع الإيراني حر بالتعبير عن آرائه حول الموضوع”.