بلينكن أمام الكونغرس.. نواب يستجوبونه حول أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يمثل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، ليدلي بشهادته بشأن مسألة الانسحاب الأميركي من أفغانستان، كما سيمثل غداً الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ.

وسيقوم الجمهوريون باستجواب بلينكن حول الملف الأفغاني وطريقة الانسحاب الأميركي، كما سيطالبونه بكشف أعداد الأميركيين الذين تم إجلاؤهم من هناك، وفق ما كشف موقع “أكسيوس”.

إلى ذلك، سيسأل حول خطط التعامل مع الأسلحة التي وقعت بيد طالبان، واحتمال تسلل “متطرفين” بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

منع طالبان من الأصول المجمدة

كذلك، سيطلب النواب الجمهوريون من الوزير الأميركي منع وصول الحركة إلى الأصول الأفغانية المجمدة، فضلا عن مطالبتهم بمعرفة خطط التعامل مع طالبان وما إذا كانت واشنطن ستعترف بحكومتها.

في المقابل، سيركز الديمقراطيون في “استجواب بلينكن” على اتفاق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع طالبان على الانسحاب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت أعلنت سحب قواتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس الماضي، بعد 20 عاما من الحرب التي بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.